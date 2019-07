Israël va être à l’honneur à l’ONU la semaine prochaine dans le cadre de la deuxième manifestation en importance après l’Assemblée générale. Il s’agit d’un sommet international qui se tient tous les quatre ans et qui vérifie les objectifs que s’est fixé l’ONU en 2015 dans des domaines tels que l’égalité hommes-femmes, l’éducation, la lutte contre la pauvreté et la faim, la gestion de l’eau, les changements climatiques etc.

Cette année Israël fait partie des pays qui exposeront un rapport devant les autres Etats membres. Dans le cadre de cet événement, Israël présentera également durant la semaine à la communauté internationale des innovations majeures qui permettront des coopérations avec des Etats étrangers. Les entreprises israéliennes sélectionnées présenteront des innovations dans le domaine de l’utilisation de l’eau dans l’agriculture, de l’agronomie ou dans des domaines sociaux.

Quelques exemples:

« SupPlant »: a développé un système révolutionnaire d’irrigation autonome des terres agricoles.

« Social Finance Israel »: centre d’investissements qui accorde des prêts à des gouvernements, des organisations ou fonds pour des projets à rendement social ou environnemental.

« Mashav »: il s’agit du célèbre Centre pour la coopération internationale, dépendant du ministère des Affaires étrangères, et qui est chargé de l’aide internationale dans divers domaines fournie par l’Etat d’Israël aux pays en voie de développement.

Hilico: société qui a développé un système permettant de recueillir de l’eau de pluie et de la transformer en eau potable parfaitement propre. Cette entreprise est très présente dans des zones reculées qui ne sont pas reliées à l’approvisionnement en eau, notamment en Afrique, ou dans des zones sinistrées après une catastrophe naturelle.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Dany Danon, a déclaré: « Israël est la nation de l’innovation et du développement et l’ONU en est consciente. Cela s’exprime dans la réalisation des objectifs fixés par l’ONU ainsi que par l’intérêt montré par la communauté internationale à l’innovation israélienne qui améliore le monde et lui permet de progresser ».

Photo Pixabay