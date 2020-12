Les médias syriens font état d’une nouvelle attaque attribuée à Israël durant la nuit de mardi à mercredi. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, au moins six soldats syriens auraient été tués et plusieurs autres blessés. Les cibles visées étaient situées au sud-ouest du pays de la frontière entre la Syrie et le Liban. Il s’agissait notamment d’un entrepôt de missiles livrés par l’Iran et destinés au Hezbollah dans le cadre de son projet de missiles de haute précision. Par ailleurs, une batterie de la DCA syrienne a été détruite afin que les appareils puissent opérer. C’est probablement là que les soldats syriens ont été tués.

La zone visée, assez montagneuse et à population favorable au régime syrien, sert à la fois l’armée syrienne, le Hezbollah et des milices pro-iraniennes qui y amassent une grande quantité d’armement en vue du prochain conflit avec Israël.

Une attaque précédente dans la région de Damas annoncée mardi par l’agence officielle Sana aurait fait un mort et plusieurs blessés parmi les soldats syriens. Rien n’avait été indiqué quant aux objectifs visés.

Photo Ofer Zidon / Flash 90