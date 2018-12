Israël est devenu membre du Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI), l’un des principaux organismes internationaux qui agissent contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Créé en 1989 par les ministres des Etats membres, le GAFI définit ses objectifs ainsi: “L’élaboration des normes et la promotion de l’efficace application de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international”.

Il s’agit d’une marque de considération envers l’Etat d’Israël dans ce domaine également, car le GAFI n’est composé que de 35 Etats membres.

La directrice de l’Office de Lutte contre le blanchiment d’argent, Shlomit Wegman-Retner a exprimé sa fierté: “…Les pays qui ne respectent pas les règles édictées par le GAFI s’exposent à des sanctions économiques significatives. Israël était classé à un rang très peu recommandable il y a une vingtaine d’années encore mais a réalisé d’énormes progrès depuis. L’adoption d’Israël dans ce cet organisme est un acquis stratégique important sur le plan économique qui attirera les investissements étrangers. Pour la première fois, l’Etat d’Israël pourra prendre part à l’élaboration des règles internationales dans le domaine du financement du terrorisme et du blanchiment d’argent. Cela permettra une plus grande coopération internationale dans le domaine du renseignements et donc améliorera encore davantage la position et l’influence d’Israël dans le monde”.

De son côté, lors d’une conférence de presse, la ministre de la Justice Ayelet Shaked a parlé “d’un acquis stratégique de première importance qui permettra à Israël de mieux combattre le financement du terrorisme à travers le monde et renforcera l’économie israélienne”. La ministre a également cité un rapport sur la manière dont le gouvernement israélien combat le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent et suit les règles internationales dans ce domaine. Elle a révélé que ce rapport place Israël parmi les trois pays les plus efficaces au au monde sur cette question! Ayelet Shaked a souligné l’importance pour Israël de se trouver désormais autour de la table de cet organisme qui décide du classement des pays qui se distinguent de manière négative dans les domaines du financement du terrorisme et du blanchiment d’argent. L’Iran par exemple…

La directrice-générale du ministère de la Justice, Ami Palmor a quant à elle souligné les efforts particuliers déployés par Israël ces deux dernières années, dans les moyens divers consacrés à cette tâche.

