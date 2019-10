L’utilisation de la démocratie et de la liberté par des forces subversives et malveillantes pour arriver à leurs fins est une constante dans l’Histoire de ces derniers siècles. Elles profitent machiavéliquement des idéaux élevés des régimes dans lesquelles elles vivent, et il faut le dire, d’une naïveté déconcertante, pour saper les fondements des sociétés dans le but d’imposer leur idéologie.

En France, malgré les nombreux attentats, dénoncer l’islamisation rampante mais inexorable, affirmer tout haut que tous les terroristes sont musulmans est encore un sujet tabou, et quiconque ose la dénoncer voire en parler est immédiatement taxé d’islamophobe ou de raciste. Le politiquement correct a la vie dure.

Mais aujourd’hui, ce n’est pas un journaliste, ni un écrivain ou un homme politique qui dénonce ce qui se passe dans l’hexagone. C’est un haut gradé de l’armée, cette « Grande muette » qui par tradition ne doit jamais s’immiscer dans le débat politique, qui tire la sonnette d’alarme. Le général Antoine Martinez a publié un article retentissant à propos de la situation délétère qui se répand en France sur la question de l’islamisation.

“L’islamophobie n’est que la conséquence logique de la teneur des textes fondateurs de l’islam et les carnages que leur application radicale produit à travers le monde“(…) En refusant de nommer l’ennemi, les responsables politiques commettent une lourde faute et mettent en danger la vie des citoyens“(…)Le déni de réalité dont se rend coupable l’État est grave et criminel. Et cet ennemi est à présent, non plus seulement sur le territoire, mais au cœur même de l’État, dans nos institutions, dans nos services publics, dans nos transports, dans notre police, dans nos armées.”

Ce constat appelle nécessairement quelques interrogations. “Par exemple, combien de soldats français musulmans effectuent chaque année le pèlerinage à La Mecque? Dans quel état d’esprit rejoignent-ils leur unité après avoir scandé avec des dizaines, des centaines de milliers de pèlerins ces prières de haine contre les non-musulmans?” (…)Depuis des années, l’ennemi déroule son plan sans être inquiété, simplement en se servant de notre démocratie et en appliquant la stratégie adoptée en 2000 à Doha. Notre pays est gangrené de l’intérieur et nos dirigeants, au lieu de prendre conscience de la menace et de la contrer, accompagnent cette islamisation criminelle de la France.”

