Propos recueillis par Avraham Azoulay

A seulement 31 ans, Ishay Ribo a déjà réussi à devenir un phénomène de la chanson israélienne. Coiffé de sa kippa et fidèle à ses convictions, il touche un public de plus en plus large, ce qui en fait un symbole de l’union possible à l’intérieur de notre peuple. Il a acquis la reconnaissance de ses ainés, à travers des duos emblématiques, comme celui avec Shlomo Artsi.

Né en France, il fait son alya de Marseille avec ses parents à l’âge de 8 ans. La famille s’installe à Kfar Adoumim, puis à la suite d’un processus de techouva ils iront s’établir à Tel Tsion. Ishay suit la majorité de sa scolarité dans un Talmud Torah puis dans une Yechiva à Jérusalem. Il sort son premier album en 2014 et depuis tout s’est enchainé très vite. Entretien.

De quand date le début de votre carrière ?

Ishay Ribo : J’ai réellement commencé à écrire des chansons à l’âge de 13 ans. Après mon mariage, avec les encouragements de ma femme, je me suis lancé dans la chanson. Nous avons investi tout l’argent que nous avons reçu pour notre mariage ! J’ai sorti ma première chanson en 2012 et un premier album en 2014. J’en suis aujourd’hui à mon quatrième.

Aviez-vous dès le départ l’ambition de vous tourner vers un public varié ?