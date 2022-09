Le projet »Ten ‘Helkénou » qui vise à diffuser l’étude quotidienne de la Torah par des petits livrets distribués au grand public est suivi par de nombreux Israéliens dont beaucoup d’artistes des mondes religieux, traditionnaliste et laïc.

Tous les ans, une chanson est écrite et ce sont les artistes qui participent à cette étude qui l’interprètent. Jusqu’à maintenant, ils étaient des dizaines à chanter ensemble et à tourner le clip.

Seuls quatre chanteurs vont interpréter la chanson de l’année 5783: Ishay Ribo, Akiva, Moshé Peretz et Peer Tassi. »La composition plus initimiste permet la création d’un lien musical unique qui partage avec simplicité un texte profond qui nous accompagne chaque jour, à chaque moment de notre vie et nous éclaire dans l’abondance: »Potéa’h Et Yade’ha Ou Massbi’a Lé’hol Haï Ratson » (Qui ouvre Ses mains et rassasie chaque être vivant) », expliquent Avi Ohayon et Matan Dror, les directeurs artistiques du projet.