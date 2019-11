Qui aurait pu imaginer cela, 70 ans à peine après la fin de la plus terrible période vécue par le peuple juif? L’Etat juif vend de l’armement à l’armée allemande!

La compagnie Eurospike, filiale européenne des industries israéliennes Rafael Advanced Defense Systems Ltd a signé un contrat pluriannuel avec l’armée allemande pour la livraison de missiles et lance-missiles Spike de 5e génération. L’accord a été signé à Coblence entre des représentants d’Eurospike et du ministère allemand de la Défense.

Les missiles Spike de 5e génération produits par Rafael Ltd sont dotés d’une technologie très avancée, avec système de guidage thermique de haute précision, pouvant être utilisés sur différentes plateformes et dans différentes missions. Ces missiles peuvent atteindre des cibles qui sont bien camouflées et le soldat-lanceur peut modifier la trajectoire ou annuler la mission en cours de vol au vu des informations fournies en temps réel.

Aujourd’hui, les armées de 33 pays sont équipées de ce type de missile, et l’Allemagne est le 19e pays européen à l’être! Rafael Ltd a déjà vendu plus de 30.000 de ces missiles à des armés étrangères, dont 5000 ont déjà été tirés, soit lors d’entraînement soit en situation de combats.

