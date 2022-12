Irène Fermont est Immuno-Hématologue. Elle a consacré sa carrière à la sécurité des patients. Elle a mis en place plusieurs techniques d’autotransfusions permettant de réduire les transfusions sanguines de 50 % en un an. Elle a initié de grands projets tels que des banques de sang clé en main pour les pays en développement et a travaillé avec le transfert de technologie de l’Université hébraïque. Pendant plus de 20 ans, elle a créé et dirigé des départements de Pharmacovigilance et de Gestion des Risques ou des entreprises au niveau international. En Israël depuis 10 ans, elle a beaucoup expliqué ce qu’était la vaccination contre le virus du covid avec son équipe ERANIM. Elle vient de recevoir un prix d’excellence du ministère de l’alya et de l’intégration pour sa contribution dans la cité. C’était pour Cathy Bensoussan l’occasion de faire le point sur sa nouvelle vie en Israël.

Pour tous renseignements : www.eranim-israel.org.il