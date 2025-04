Une explosion massive a frappé le port de Bandar Abbas, dans le sud de l’Iran, causant d’importants dégâts dans toute la région portuaire et les zones environnantes. Le bilan provisoire fait état d’au moins cinq personnes tuées et plus de 700 blessées à divers degrés, selon les autorités locales.

Les services médicaux de la province font face à une situation d’urgence, les hôpitaux locaux étant submergés par l’afflux de victimes suite à cette catastrophe.

Le président iranien Massoud Pazakhian a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête approfondie pour déterminer les causes exactes de cette explosion. Des témoins oculaires rapportent que la déflagration a provoqué l’effondrement de plusieurs bâtiments et déclenché d’immenses incendies dans la zone portuaire.

L’onde de choc a été ressentie dans un rayon de plusieurs kilomètres, causant des dommages structurels considérables aux infrastructures et habitations de la région. Les opérations de secours se poursuivent alors que les autorités évaluent l’ampleur totale des dégâts.

Bandar Abbas abrite l’un des principaux ports commerciaux et militaires de l’Iran sur le golfe Persique.