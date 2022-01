Iran : un rabbin dans le rôle de dhimmi

Aux côtés d’autres leaders religieux, le rabbin Hamnami Lalehzar, responsable de la petite communauté juive d’Iran a assisté à la cérémonie officielle marquant le deuxième anniversaire de l’élimination du général Qassem Soleimani, commandant de la Force Quds. Non content seulement d’assister à cette cérémonie à la mémoire d’un archi-terroriste, le rabbin Lalehzar a déclaré : « Le général Soleimani a joué un rôle-clé dans la préservation des communautés juives qui ont vécu en Syrie et en Irak ainsi que des Yezidis qui ont beaucoup souffert de Daesh et qui vivent tranquillement aujourd’hui ».

Le rabbin Lalehzar n’est pas le premier Juif à dresser l’éloge du général Soleimani. Le député juif au parlement iranien Homayoun Sameyah Najafabadi avait condamné « l’assassinat de Soleimani par des criminels » et exprimé à sa famille « les condoléances de la communauté juive iranienne » ! « Ce fut un homme de paix et de sécurité et un symbole du respect d’autrui… » osait-il dire.

Le régime des mollahs utilise la communauté juive d’Iran comme alibi pour dénier tout antisémitisme, et cette communauté le lui rend en adoptant une attitude typique de dhimmi.

Vidéo (officielle iranienne) :

Leaders from different religions pay tribute to Iranian Martyr General Soleimani Yusef Jalali reports from Tehran. pic.twitter.com/aIw979sxVO — Press TV (@PressTV) January 3, 2022

Photo Hassan Jedi / Flash 90