Un des généraux de l’armée de l’air iranienne a réitéré l’intention de son pays de détruire Israël. »Même sans tête nucléaire, nous pouvons détruire Israël plusieurs fois », a-t-il affirmé, »nous pouvons le faire avec une tête de missile conventionnel ».

Comme d’habitude avec ce genre de déclarations pourtant sans ambigüité, l’Occident ne s’est pas ému. Les négociations avec l’Iran sur l’accord autour du nucléaire se sont poursuivies ces derniers jours et les Etats-Unis se sont même félicités de leur avancée.

A Washington, on note que les Iraniens ont accepté de faire des concessions: ils ne s’obstinent plus à exiger le retrait des Gardiens de la Révolution de la liste des organisations terroristes.

L’Union européenne a transmis aux Iraniens un brouillon qui leur a été présenté comme définitif. Mais les Iraniens ne sont pas pressés de le valider et ont formulé plusieurs remarques. Ainsi, bien que considéré comme »définitif » par l’UE, les Occidentaux sont disposés à prendre en considération les annotations iraniennes que le représentant iranien a qualifié de »logiques ».

Du côté iranien, on accuse les Américains et les Européens de retarder la signature de l’accord et préviennent: »vous en avez plus besoin que nous ».

Yaïr Lapid s’est entretenu cette semaine avec les dirigeants américain, britannique, allemand et français et les a mis en garde contre de nouvelles concessions à l’Iran. Il a rappelé la détermination d’Israël à faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher l’Iran de se doter l’arme nucléaire.

Dans ce contexte, hier, un des responsables des Gardiens de la Révolution a été éliminé en Iran. Présenté comme un »consultant militaire extérieur », il a été tué dans la région d’Alep. Les circonstances de sa mort n’ont pas encore été élucidées. Cette élimination s’ajoute à celles survenues ces derniers mois sur le territoire iranien et en dehors de personnalités haut placées au sein des Gardiens de la Révolution. Pour la première fois, Israël avait alors officiellement assumé la responsabilité de ces opérations, par la bouche du Premier ministre Bennett.

Suite à toute une série d’éliminations ciblées, les Iraniens avaient cherché à se venger sur des citoyens et des diplomates israéliens en Turquie. Ces attentats avaient été déjoués grâce à une coopération entre les services de renseignements turcs et israéliens.