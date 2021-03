L’amère expérience des années qui se sont écoulées depuis 2015 a-t-elle provoqué un changement de vision chez certains sénateurs démocrates ? Un groupe de quarante-trois sénateurs des deux partis, dont des démocrates qui avaient voté en faveur de l’accord de Vienne, a adressé une lettre au président Joe Biden l’appelant à obtenir un accord plus large avec les iraniens. Ils demandent notamment que de futurs et éventuels pourparlers avec le régime des ayatollahs incluent également des questions telles que le soutien iranien aux organisations terroristes anti-américaines, le programme de missiles balistiques et la situation des prisonniers politiques en Iran.

Photo Wikipedia