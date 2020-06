Le second et dernier mandat du président iranien Hassan Rohani s’achèvera en 2021. Parmi les noms des candidats à sa succession qui circulent il y a celui de l’ancien président Mahmoud Ahmadinejad, qui aurait officiellement annoncé son entrée en lice. Mahmoud Ahmadinejad s’était déjà présenté aux élections de 2017 mais sa candidature avait été stoppée par l’ayatollah Ali Khamenei qui a la haute main sur le Conseil des gardiens de la constitution, organe composé de douze membres – dont six dignitaires religieux – qui décide qui pourra ou non être candidat. Il n’est donc pas certain que l’ancien président pourra être effectivement candidat. La bourse au noms pour les prétendants à cette fonction est déjà bien en route, entre les candidats faussement dits « réformistes » ou « modérés » et les plus conservateurs.

Photo Wikiquote