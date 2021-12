Le conseiller à la Sécurité nationale des Etats-Unis est attendu mardi en Israël. Il rencontrera notamment son homologue israélien Eyal Hulta, le président de l’Etat Itshak Herzog et et le Premier ministre Naftali Benett. Avant ce voyage, un haut responsable américain a repris le mantra entendu depuis des mois sans effet particulier : « Nous sommes inquiets de l’avancée du programme nucléaire iranien. Le temps qui reste s’amenuise. Nous allons voir avec les Israéliens ce qui va se passer durant les prochaines semaines ».

A propos de la question iranienne, ce haut responsable du State Department a déclaré « qu’Israël et les Etats-Unis partagent le même objectif qui est d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme atomique ». Avec aplomb, il a accusé l’ancien administration américaine d’être responsable de la situation actuelle en ayant abandonné l’accord signé sous la présidence de Barack Obama sur une « décision irréfléchie ».

Même son de cloche chez les pays européens signataires qui voient le temps s’écouler sans que les Iraniens ne bougent d’un pouce dans les négociations contrairement à la poursuite de leur programme. Un diplomate européen a déclaré : « Dans quelques semaines, les acquis d’un nouvel accord ne seront plus pertinents. Nous nous approchons rapidement de la fin de la route pour tout ce qui concerne les pourparlers avec l’Iran. Le programme nucléaire iranien avance à grands pas, plus vite que jamais. Les Iraniens doivent éviter de faire des choses qui aggraveront encore davantage la situation »

Ce haut fonctionnaire américain a également évoqué la visite que fers Jake Sullivan à Ramallah : « Ces liens avec l’Autorité Palestinienne étaient presque inexistants lorsque nous sommes arrivés au pouvoir ». Et sur les localités juives de Judée-Samarie, il n’a pas caché la position des Démocrates, même s’il l’a formulé en des termes enrobés : « Nous sommes constants dans notre position qui appelle à éviter des gestes qui pourraient troubler le calme dans le secteur. Cette question (de la construction juive) est évoquée entre les parties et je pense que les échanges avec le gouvernement actuel sur la question des implantations est franc et efficace, mais il y a encore à faire sur ce sujet »…

Photo Wikipedia