Hussein Salami, le commandant des Gardiens de la Révolution iranienne, sait d’où vient le virus du Corona: « Il est très probable que le virus du Corona soit le résultat d’une attaque biologique américaine. Aujourd’hui, nous faisons face à une attaque biologique mais nous vaincrons dans cette bataille également. Les Etats-Unis doivent savoir que s’ils sont responsables de cette épidémie, celle-ci se retournera contre eux ». Il y a apparemment un autre virus qui fait des ravages dans les hautes sphères du pouvoir iranien et qui altère sérieusement le cerveau.

L’Iran est actuellement l’un des pays les plus touchés au monde par le Coronavirus et les autorités ont tentent vainement de minimiser l’impact de cette épidémie. Washington a accusé Téhéran d’avoir menti à sa propre population. Brian Hook, conseiller auprès du président Donald Trump pour l’Iran a déclaré: « Iran a menti à sa propre population à propos du coronavirus. Les autorités ont dit aux habitants qu’il ne fallait pas s’inquiéter alors qu’au même moment le virus se propageait dans tout le pays, et aujourd’hui,la conséquence de cette mauvaise gestion et de ce manque de transparence du gouvernement (iranien), c’est que ce pays connaît l’une des pires épidémies de coronavirus dans le monde.

On compte aujourd’hui plus d’une centaine de morts – dont des personnalités politiques – dans ce pays, qui est le plus atteint dans le monde avec la Chine et l’Italie.

Photo Wikipedia