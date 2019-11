De dizaines de milliers d’Iraniens sont sortis dans les rues des principales villes du pays pour protester contre l’annonce d’une brusque et importante hausse du prix de l’essence: +50% ainsi que le rationnement à 60 litres par mois et par véhicule ! Le gouvernement a tenté de justifier cette mesure en disant que les « bénéfices seront redistribués à des ménages en difficulté ». Pour un régime qui dépense des milliards de dollars pour financer son programme militaire, son hégémonie régionale et le terrorisme international l’excuse est un peu faible et n’a pas convaincu la plupart des Iraniens.

Sans caméras, la police a tiré sur la foule, faisant au moins quinze morts selon des témoins.

Photo Illustration