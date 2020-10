Une forte explosion suivie d’un incendie s’est produite vendredi dans l’une des plus importantes usines pétrochimiques en Iran, située à Bandar Mahshahr. Ce site a été lié au programme nucléaire iranien et avait été inclus dans la liste des sites visés par les sanctions imposées à l’Iran. De nombreuses équipes de pompiers ont réussi à circonscrire le gigantesque incendie qui s’est déclaré suite à l’explosion. Les médias iraniens n’ont donné aucune indication quant à la cause de l’explosion.

Vidéo :