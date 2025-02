L’Iran commémore ce lundi le 46e anniversaire de la Révolution islamique dans un contexte de tensions accrues avec Israël et les États-Unis. Des dizaines de milliers de partisans du régime se sont rassemblés dans les rues de Téhéran, défiant des températures négatives pour participer aux célébrations officielles.

Point d’orgue des manifestations : une mise en scène provocatrice sur la place Azadi (« Liberté ») où des mannequins représentant le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont été exhibés dans une cage, suscitant selfies et démonstrations d’hostilité de la part des participants. Une autre poupée à l’effigie du Premier ministre israélien le représente menotté, en tenue de prisonnier.

Une délégation du Hamas, conduite par Khalil al-Hayya, participe également aux festivités. Ce dernier a fermement rejeté les récentes propositions occidentales concernant l’avenir de Gaza : « Nous les ferons échouer comme nous avons fait échouer les projets précédents », a-t-il déclaré.

Cette commémoration survient dans un climat particulièrement tendu, alors que Washington vient d’annoncer le retour de sa politique de « pression maximale » contre Téhéran, et que les menaces d’une possible frappe sur les installations nucléaires iraniennes se font plus pressantes. Vendredi, l’ayatollah Khamenei a directement menacé les Etats-Unis, affirmant que l’Iran n’hésiterait pas à riposter militairement s’il était attaqué.