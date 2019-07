En début de conseil des ministres, le chef du gouvernement a évoqué l’annonce officielle des iraniens quant à l’augmentation du taux d’enrichissement d’uranium au-delà du niveau autorisé par les accords. Il a lancé un appel aux dirigeants des trois pays européens signataires, la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne:

« J’appelle mes amis dirigeants de France, de Grande-Bretagne et d’Allemagne. Vous avez signé cet accord, et avez promis que dès l’instant où les Iraniens franchiraient ce cap, de lourdes sanctions seraient imposées. Et je me demande où vous êtes! Pas de façon provocatrice, mais en raison de notre expérience historique commune qui a montré ce qui s’est passé lorsque des régimes totalitaires agressifs pouvaient franchir toutes les lignes vers des situations très dangereuses pour nous tous. Prenez les mesures qui s’imposent et que vous avez promises et imposez de nouvelles sanctions. De notre côté, nous faisons tout ce qu’il faut contre l’agressivité iranienne et nous empêchons l’Iran de s’installer en Syrie… »

Dimanche matin, le porte-parole de l’Organisation iranienne à l’énergie atomique a déclaré: « Sur ordre reçu du président Hassan Rohani, la deuxième phase du plan de réduction des engagements de l’Iran a commencé aujourd’hui ».

L’Iran menace également de s’affranchir d’autres obligations d’ici deux mois.

