Dans un message enregistré le Premier ministre Binyamin Netanyahou a révélé que lors d’une séance tenue secrète jeudi matin, l’Agence internationale de l’énergie atomique (Aiea) a conclu que l’Iran avait menti sur son programme nucléaire et avait notamment caché l’existence d’un site nucléaire dans l’un des faubourgs de Téhéran, le quartier de Turquazabad.

C’est Binyamin Netanyahou qui avait révélé au monde l’existence de ce centre devant l’Onu il y a une année. Les Iraniens avaient catégoriquement démenti et s’étaient gaussés du Premier ministre tout en faisant rapidement nettoyer le site qu’ils avaient présenté comme une entreprise de nettoyage de tapis…

Dans son message, Binyamin Netanyahou affirme que l’Iran continue à mentir effrontément et il conjure la commaunauté internationale de « se réveiller » et de soutenir les efforts américains et israéliens pour freiner l’Iran par de sanctions très lourdes. Le Premier ministre israélien a cité la décision iranienne de reprendre ses activités interdites dans la centrale de Fordo ainsi que l’arrestation d’une inspectrice de l’Aiea et son interdiction de visiter un site suspect.

Le Premier ministre a averti une fois de plus: « L’Iran n’est pas seulement un danger pour Israël ou pour la région, il constitue une danger pour le monde entier » rajouant une nouvelle fois: « Quoi qu’il en soit, Israël ne permettra en aucun cas à l’Iran de se doter de l’arme atomique ».

Les Etats-Unis haussent le ton

Par la voix du secrétaire d’Etat Mike Pompeo, les Etats-Unis ont dénoncé ces nouvelles violations des accords par l’Iran. Il a appelé la communauté internationale à prendre des mesures sévères à l’encontre du régime des mollahs: « Il est maintenant temps pour toutes les nations de rejeter le chantage nucléaire de ce régime et de prendre des mesures sévères pour augmenter la pression(…) Le développement des activités de prolifération de l’Iran fait craindre qu’il ne soit en train de se positionner pour avoir l’option d’une percée nucléaire rapide(…)Les membres de la communauté internationale qui sont à juste titre inquiets des dernières attaques et provocations iraniennes devraient imaginer comment l’Iran agirait s’il avait l’arme nucléaire. Les États-Unis ne permettront jamais que cela arrive(…)Les dernières escalades nucléaires de l’Iran reflètent les intentions que le régime a depuis le début : forcer la main à la communauté internationale pour qu’elle accepte sa violence et son terrorisme pendant qu’il sape la souveraineté de ses voisins ».

De son côté, le président français Emmanuel Macron, au lieu de condamner l’Iran, a préféré critiquer indirectement les Etats-Unis en parlant de l’Otan comme d’une institution « en état de mort cérébrale ».

