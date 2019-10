Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo est en visite à Jérusalem où il s’est entretenu avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Il s’agissait de faire un état des lieux de la situation régionale mais aussi de rassurer Israël quant au retrait des troupes américaines du nord de la Syrie. En atterrissant à l’aéroport Ben-Gourion, le secrétaire d’Etat a dit: « Qu’il est bon d’être en Israël ».

Mais Mike Pompeo a évoqué une autre question très importante: c’est dans un an que l’embargo de l’Onu sur l’Iran pour les achats et ventes d’armes prendra fin. Avant d’arriver en Israël, le secrétaire d’Etat US avait twitté: « A cause de ce mauvais accord avec l’Iran, l’embargo de l’Onu prendra fin d’ici un an. Dès lors, des pays comme la Russie et la Chine pourront librement vendre de l’armement sophistiqué à l’Iran, et le régime iranien pourra aussi vendre de l’armement à qui il veut. Cela entraînera une nouvelle course à l’armement au Moyen-Orient. Si vous êtes inquiets aujourd’hui de l’attitude de l’Iran dans la région, imaginez-vous ce que ce sera lorsque ce pays disposera de missiles, drones, avions et tanks les plus modernes! Le Conseil de sécurité doit impérativement reconduire cet embargo ».

