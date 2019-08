Les médias irakiens ont annoncé que de fortes explosions ont retenti dans une base appartenant à l’une des milices pro-iraniennes du groupe Al-Hashd Al-Shaabi. Les objectifs visés – et détruits – étaient deux entrepôts de missiles balistiques iraniens de longue portée. Certaines sources affirment que l’attaque a été menée par des missiles sol-sol, d’autres sources provenant de pays arabes indiquent qu’il s’est agi d’une attaque aérienne sans préciser l’identité des appareils. Ces entrepôts étaient camouflés sous couverture d’une garage de réparation de camions de la marque « Scania ». D’où la qualité et la précision remarquables des agents de renseignement…

Le groupe Al-Hashd Al-Shaabi, créé en 2014 lors de la 2e guerre civile irakienne regroupe environ 60 à 70 milices de différentes confessions, mais en grande majorité chiites donc armées et financées par l’Iran et épaulées par des conseillers militaires iraniens. Le groupe compte plus de cent-mille combattants.

En Israël, on est désormais certain que l’Iran se sert de plus en plus du territoire irakien et des milices chiites qui y opèrent à cause des attaques israéliennes fréquentes sur des objectifs iraniens et du Hezbollah et Syrie. Mais Téhéran n’a de loin pas abandonné son projet de créer un arc Iran-Irak-Syrie-Liban pour menacer l’Etat hébreu.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a dit à plusieurs reprises qu’Israël combattra l’hégémonie iranienne où qu’elle se trouve, même hors de Syrie. La semaine dernière, une autre base de cette même milice Al-Hashd Al-Shaabi avait été l’objet d’une attaque aérienne.

