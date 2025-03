Yigal Palmor, le responsable des relations internationales au sein de l’Agence Juive, a vivement réagi à l’invitation du gouvernement israélien de Jordan Bardella et Marion Maréchal à la conférence sur l’antisémitisme qui doit se tenir à Jérusalem la semaine prochaine.

Lors d’une interview sur Radio J, Palmor a affirmé qu’il existe un principe selon lequel le gouvernement israélien ne dit pas »aux communautés juives et à leurs institutions sur place qui est antisémite et qui ne l’est pas, qui est respectable et invitable et qui ne l’est pas. Tout dans ce domaine doit être fait en coordination avec les institutions communautaires. On n’a pas le droit de leur mettre un poignard dans le dos, de les prendre à court, de les surprendre sur ces questions et on n’a pas le droit depuis Israël de leur imposer qui est respectable en matière d’antisémitisme et qui ne l’est pas. C’est l’attitude de la communauté juive qui doit prévaloir ».

Pour l’heure le CRIF n’a pas encore réagi officiellement mais sa position traditionnelle est de boycotter aussi bien l’extrême droite que l’extrême gauche.

En Allemagne aussi, l’invitation de plusieurs eurodéputés de la droite radicale a fait grincer des dents. Ainsi Felix Klein, le commissaire allemand à la lutte contre l’antisémitisme, a lui aussi annulé sa venue à la conférence à l’instar de Bernard-Henri Lévy. Un ancien membre du Bundestag, Volker Beck, membre du parti des Verts, a lui aussi décliné l’invitation.