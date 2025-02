La sélection des handicapés de Tsahal a remporté hier (dimanche) la médaille d’or au basket sur chaise roulante lors des Invictus Games qui se déroulent à Vancouver.

La sélection est composée d’handicapés des guerres d’Israël y compris de blessés de la guerre Glaives de fer. Les Israéliens ont gagné leurs matchs face à la France, la Hollande puis les Etats-Unis en finale sur un score impressionnant de 62 à 7.

Les Jeux Invictus (Invictus Games) sont une compétition sportive internationale destinée aux militaires et vétérans de guerre blessés, malades ou handicapés. Créés en 2014 par le prince Harry, ces jeux ont pour but de promouvoir le sport comme moyen de réhabilitation physique et mentale pour ces soldats.