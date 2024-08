Les élections présidentielles américaines de novembre 2024 vont-elles marquer un tournant dans le vote juif à New York? En tout cas, les sondages de ces derniers jours montrent une inversion historique des intentions de vote de cette communauté.

Alors que traditionnellement les Juifs de New York votent Démocrates, un sondage de l’institut Siena place Donald Trump en tête de leurs intentions de vote, devant Kamala Harris.

L’écart est faible: 50% pour Trump contre 49% pour Harris, mais c’est la première fois qu’un candidat républicain dépasse son concurrent démocrate au sein de la communauté juive de la Grosse Pomme.

Encore en juin dernier, avant le retrait de la course de Joe Biden, ce dernier recueillait 52% des intentions de vote de la communauté juive new yorkaise et Trump 46%.

D’après les sondeurs cette inversion de tendance s’explique par les positions de Kamala Harris par rapport à Israël et à la guerre à Gaza. Les Juifs de New York préfèrent celles de Trump et pensent qu’il soutiendra davantage Israël.