Tant que la souveraineté israélienne ne sera pas étendue aux localités juives de Judée-Samarie, la régularisation du statut des maisons dépendra essentiellement du ministre de la Défense. Après la décision de la Cour suprême d’invalider la loi de régularisation votée en 2017, le ministre de la Défense Benny Gantz a annoncé son intention de venir en aide aux milliers de familles dont les maisons sont menacées suite à la propriété revendiquée – à tort ou à raison – par des Arabes de Judée-Samarie.

Benny Gantz, Avi Nisenkorn, Avihaï Mandelblit et Michaël Bitton (ministre chargé des affaires civiles et sociales au sein du ministère de la Défense) se sont réunis vendredi pour étudier les implications de la décision de la Cour suprême. Ils ont ensuite décidé de former une équipe de fonctionnaires du ministère de la Défense, du ministère de la Justice et de l’Administration civile en Judée-Samarie qui seront chargés de trouver des solutions pour ces maisons construites de bonne foi et avec l’accord des gouvernements successifs.

La décision scandaleuse et politique de la Cour suprême risque d’influer sur le statut et le sort de 4425 maisons ou immeubles en Judée-Samarie situés dans plus de 30 localités et dont une bonne partie est menacée à terme de destruction. La loi de régularisation prévoyait, dans le cas où des requérants arabes parvenaient à prouver leur propriété des terrains en question, qu’ils recevraient en compensation une somme correspondant à 125% de la valeur actuelle ou un terrain dans la même zone.

Il faut rappeler que depuis l’occupation ottomane, le mandat britannique puis l’occupation jordanienne jusqu’en 1967, il n’y a jamais eu de recensement cadastral précis en Judée-Samarie ce qui a entraîné la situation actuelle très complexe. Rajouter également que les organisations israéliennes pro-palestiniennes sont très actives et encouragent des Arabes de Judée-Samarie à revendiquer des terres sans preuves concrètes de leur propriété.

Photo Flash 90