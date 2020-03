Le chef de Bleu-Blanc a accordé sa première interview depuis les dernières élections. Sur la chaîne Hadashot 12 et à la question d’un gouvernement avec Binyamin Netanyahou, il a clairement laissé entendre pour la première fois que « toutes les options étaient sur la table » et qu’il « devait tenir compte à la fois des résultats des élections mais aussi des circonstances ». « Je vois les problèmes économiques et sanitaires qui s’aggravent et ce ne serait pas responsable de ma part de ne pas envisager toutes les possibilités. Nous sommes dans une autre réalité aujourd’hui » a-t-il notamment déclaré.

C’est la première fois que Benny Gantz, tout en enveloppant ses réponses avec prudence a tout de même fait comprendre que le boycott de la personne du Premier ministre n’est plus une règle d’airain pour lui, allant même jusqu’à dire que la situation actuelle passait avant « les déclarations qu’il ait pu faire ici ou là ».

Après ces propos assez clairs, il sera intéressant de voir quelle sera l’attitude de Yaïr Lapid et Moshé Yaalon en cas de ralliement de Benny Gantz à un gouvernement d’union ou d’urgence dirigé en premier par Binyamin Netanyahou. Interrogé sur cette question, Benn Gantz a répondu de manière vague: « Je n’occulte pas cette situation. Bleu-Blanc n’est pas une dictature et il y a des discussions politiques. Certaines me plaisent, certaines me plaisent moins. Lorsque viendra le moment de trancher nous saurons prendre des décisions. Je saurai passer au-dessus de mon intérêt personnel. Il y a l’aspect politique et il y a cette crise. Nous ferons ce qui s’impose en fonction des circonstances ».

Serait-ce l’annonce de la fin prochaine de l’aventure Bleu-Blanc?

Egalement interviewé sur la même chaîne, l’ancien Premier ministre Ehoud Barak a exhorté Benny Gantz à former un gouvernement minoritaire avec le soutien de la Liste arabe unifiée qui selon lui serait un gouvernement stable (!!) Il a averti le chef de Bleu-Blanc qu’un ralliement à un gouvernement avec Binyamin Netanyahou « constituerait une faillite politique et morale totale de sa part ».

Photo Miriam Alster / Flash 90