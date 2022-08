A quelques jours de la rentrée scolaire, une enquête menée par le service public israélien d’aide aux adolescents victimes sur internet publie des chiffres inquiétants.

Les échanges deviennent de plus en plus extrêmes et violents sur les sujets concernant le sexe, la politique et même la culture. On trouve sur le net de plus en plus d’harcèlement sexuel, d’insultes, de grossièretés, d’incitation à la haine et même de menaces de préjudice réel.

Au sein du ministère israélien de la Sécurité publique, un numéro d’urgence – le 105 – recueille les plaintes concernant les comportements tendancieux sur le net. D’après les chiffres publiés par ce service, en 2021, on a constaté une augmentation de 7% des cas de délinquance, harcèlement, diffusion de photos ou de films humiliants par rapport à 2020. Le nombre de délits sexuels sur les forums fréquentés par les jeunes ont augmenté de 18% pendant la même période.

Le tiers des incidents signalés au 105 en 2022 était de nature sexuelle, 17% des cas de suicides ou de tentatives pour porter atteinte à la vie de quelqu’un, 9 à12% était des intidimations ou du harcèlement autres que sexuels.

C’est sur Instagram, Tik Tok, Whatsapp et Discord que la majorité de ces cas se produisent.

En dehors des échanges violents et intimidants de nature sexuelle, les jeunes s’expriment également avec beaucoup de violence sur les sujets politiques et contre certaines personnalités de la scène politique. Les cibles, dans ce cas, sont: les Arabes, les Orthodoxes, la gauche, la droite. Ainsi 13% des échanges violents entre jeunes tournent autour de la politique, 11% la culture et 10% l’école, la famille ou les loisirs.

69% de cette violence s’exprime par des insultes, 9% par des menaces. La directrice du centre 105 explique que dans beaucoup de cas, les situations qui leur parviennent ne dépassent pas le seuil de l’infraction pénale mais qu’il est fondamental de les signaler.

Le directeur général du ministère de la Sécurité intérieure met en garde: »Ces données montrent à quel point le net est un lieu dangereux pour les adolescents et les jeunes aujourd’hui. Elles prouvent combien il est important d’être formé à l’utilisation d’internet. Le centre 105 est l’adresse pour toute atteinte, menace ou danger, il faut connaitre son existence ».

Au sein du centre 105 on tient à préciser que la violence sur les réseaux n’est pas normale et qu’il ne faut pas la laisser passer. Les parents doivent connaitre les espaces au sein desquels leurs enfants évoluent sur le net et les manières de sécuriser leurs échanges ainsi que les éduquer à un comportement respectueux y compris dans les espaces virtuels.