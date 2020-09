Les élections ont été évitées pour l’instant mais l’immense majorité des analystes politiques s’accordent à dire que ce gouvernement n’arrivera pas à son terme. Il est donc presque certain que les citoyens israéliens devront se rendre aux urnes d’ici la fin de l’année ou au printemps 2021. Les semaines passant, les sondages deviennent donc de plus ne plus « intéressants », tout en tenant compte des aléas de la politique. L’institut Midgam a réalisé un sondage qui donne les résultats suivants à ce jour :

Likoud : 31

Yamina : 19

Yesh Atid-Telem : 15

Liste arabe : 15

Bleu-Blanc : 11

Israël Beiteinou : 8

Shass : 8

Yahadout Hatorah : 7

Meretz : 6

Blocs : Droite sans Lieberman : 65 ; Gauche et Arabes : 47 : Lieberman : 8

En cas de scénario avec Ofer Shelah à la tête de Yesh Atid, ce parti perdrait deux sièges au profit d’Israël Beiteinou et Meretz.

