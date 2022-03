Le ministre des télécommunications Yoaz Hendel (Tikva Hadasha) a inauguré aujourd’hui (mardi) le début de l’installation de fibres optiques à Bet El, dans la région du Binyamin.

Interrogé par Aroutz 7, le ministre a évoqué l’importance de cette technologie et de son déploiement dans tout le pays: »Les fibres optiques sont un outil économique important qui permet le travail à distance, les études à distance, la médecine à distance. Je suis heureux que Bet El en bénéficie. A mes yeux, cette technologie est un signe de souveraineté et c’est pour cette raison qu’il est important qu’elle soit déployée sur tout le territoire, auprès de tous les secteurs de la population. Israël est le pays où l’installation des fibres optiques se fait au rythme le plus rapide : cette année nous aurons recouvert 70% du territoire de cette technologie ».

Le ministre a profité de sa visite à Bet El pour visiter les sites de construction de logement et s’entretenir avec le président du conseil de Bet El, Shay Alon, sur les problèmes de réseaux cellulaires et de fonctionnement de la poste.

Yoaz Hendel a également évoqué le projet qu’il porte dans le monde de la téléphonie »cacher ». Il porte une réforme très contestée dans le monde orthodoxe. Jusqu’à maintenant, les téléphones »cacher » ont leurs propres indicatifs. Le ministre veut permettre aux détenteurs de ces téléphones de passer à d’autres compagnies cellulaires qui ne proposent pas de service »cacher » sans changer de numéro. Un numéro autrefois identifié comme cacher pourra être détenu par quelqu’un qui n’a pas de téléphone de ce type et inversement.

Ce qui dérange le monde orthodoxe est lié à l’importance qu’il accorde au fait de ne pas posséder de téléphones avec accès libre à internet ou à certains numéros de téléphone. En brouillant ainsi les pistes, Yoaz Hendel les prive d’un moyen d’identification qui détermine souvent dans quelle yeshiva le propriétaire du téléphone sera accepté ou quel chidou’h il pourra espérer.

Yoaz Hendel explique, quant à lui, qu’en tant que ministre il se doit de donner à tous les citoyens la même offre, sachant que la moitié du public orthodoxe est consommateur d’internet.