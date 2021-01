[Extrait du LPH New 960]

Ce n’est pas le futur qui fait peur, c’est de reproduire les erreurs du passé.

On ne peut plus s’en passer, et pourtant…

Grâce à sa magie, nous restons reliés les uns aux autres, jour et nuit. L’appli verte est entrée dans notre vie. Elle véhicule et transmet nos rires comme nos pleurs, conserve en elle nos souvenirs, connaît nos rêves, nos goûts et nos plus fugitives émotions. Notre intimité n’a plus de secret. Or, ces derniers jours, ses utilisateurs, à travers la planète, se sont donné la main pour s’unir contre la décision de WhatsApp de s’immiscer dans notre intimité et de l’exploiter ; et sous le feu des critiques et des représailles solidaires, l’Empire a plié le genou. Le combat pour la dignité et la liberté a été remporté.

Le peuple d’Israël pourrait bien en faire autant. Il donne tout pour son pays : amour, travail et vie. Pourtant, un vent de colère et d’appréhension monte. Déçus par un gouvernement bancal, entraînés dans de nouvelles élections inéluctables, les citoyens en ont assez, exaspérés d’apprendre qu’au bout du compte, ils risquent encore des cinquièmes élections, ruineuses et exténuantes. Pour un seul motif : l’ego des politiques !

Israël 2021 n’a jamais été aussi à droite. Près de 70 à 80 sièges sont en faveur d’une union de droite. L’État ne doit faire aucune concession territoriale. Les pays arabes n’aspirent qu’à une seule chose : coopérer.

Aucune menace de guerre ne se profile à l’horizon. L’Amérique de Biden est occupée à panser ses plaies. Quant à l’Europe, elle est à peine vaccinée. Malheureusement pour notre pays, les dirigeants, dans leurs désaccords, nous mènent en bateau. Ils nous contraignent à choisir entre deux camps : « seulement Bibi », ou « tout sauf Bibi ».

Nous fonçons droit vers le mur, comme l’année dernière à la même époque, tandis que le virus, lui, sévit plus que jamais, semant le doute et la mort.

Alors, Messieurs les dirigeants, accordez vos violons – et pas en vous appuyant sur nos adversaires, ni en oubliant nos valeurs ! L’occasion est rêvée, les buts sont vides, il suffit de pousser le ballon pour enfin gagner la partie. Si vous ne le faites pas, nous perdrons la guerre.

En cette veille de Tou Bishvat, fête du renouveau, du rayonnement et de l’espoir, il est temps de semer les graines de la cohésion afin de récolter une véritable souveraineté sur notre terre.

Écoutez bien le peuple : il aspire à la dignité et à la liberté.

