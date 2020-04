Des images inédites et qui réchauffent le coeur à Bné Beraq: des soldats en uniforme de la Défense passive (Pikoud Ha’Oref) distribuant des repas et des victuailles dans les quartiers orthodoxes de la ville. La ville est maintenant pratiquement en « état de siège » à cause du pourcentage élevé de personnes atteintes du virus du Corona. Ceci provient à la fois à la promiscuité due à la densité très élevée de population, souvent dans des petits appartements, et de l’indiscipline démonstrative de certaines franges extrémistes. Depuis mardi, la police établi des barrages aux entrées de la ville et en interdit l’accès à quiconque n’y habite pas.

Afin de subvenir aux besoins élémentaire des populations faibles, les soldats de la Défense ont « investi » la ville et distribuent des repas à des familles nécessiteuses, des personnes âgées ou seules, qui ne peuvent pas aller faire des courses ainsi que dans des maisons de retraite. Pour organiser cette opération, la Défense passive a coopéré avec la mairie de Bné Beraq et les services sociaux qui connaissent bien les besoins de cette population.

De l’avis général des soldats et soldates, cette opération est un événement « inédit » et « émouvant » et ils notent qu’ils sont toujours bien reçus malgré leur uniforme de Tsahal et qu’aucun incident n’a été à déplorer pour l’instant. Le lieutenant Ido Dino, commandant de compagnie a déclaré: « Il s’agit d’une mission importante, et les soldats comme moi-même ressentons une immense joie à aider des citoyens du pays, particulièrement dans la période actuelle ».

