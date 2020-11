L’événement est aussi symbolique qu’électoral, et il est symptomatique de ce qui va se se jouer mardi pour l’avenir de la région.

Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie et Muhamad Mass’aed, ancien partisan du terrorisme reconverti en militant de la paix ont diffusé une vidéo commune dans laquelle ils appellent à voter pour Donald Trump. Leur message est clair et base sur la triste expériences des « années Obama » : « A l’époque d’Obama-Biden, notre région a vécu un chaos. Pour notre vie et pour notre avenir, votez Trump! »

La vidéo a été tournée sur les marches du Caveau des Patriarches et a été diffusée depuis dimanche soir dans les médias et réseaux sociaux aux Etats-Unis ainsi que sur la page de campagne Facebook du Parti républicain en Israël.

Le message de cette vidéo s’adresse aussi à l’électorat centriste des Etats-Unis en présentant une réélection de Donald Trump comme une bonne chose pour les Israéliens comme pour les Arabes et qu’elle garantira un Proche-Orient stable, comme le prouvent les accords de paix qui se suivent dans la région.

A noter que des hauts responsables des Emirats arabes unis et du Bahreïn ont également souhaité ouvertement la victoire de Donald Trump. L’Arabie saoudite n’a pas pris position officiellement mais le traumatisme des années Obama et de la trahison de l’Administration démocrate est encore très présent et il n’est pas difficile de deviner vers qui « le coeur saoudien balance ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90