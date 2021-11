Le délégué aux Affaires étrangères de l’Union européenne Josep Borrel a critiqué Israël mercredi et a estimé que le gouvernement israélien n’a pas fourni d’explications valables pour démontrer que les six ONG « civiles » déclarées terroristes par le ministre de la Défense le sont effectivement. Ces organisations qui ont des accointances avec le FPLP bénéficient d’aides financières de l’UE. « Nous demandons des réponses de la part du gouvernement israélien car jusqu’à présent il n’y a aucune preuve » a dit avec insolence le chef de la diplomatie européenne lors du sommet des pays donateurs à l’Autorité Palestinienne qui s’est ouvert à Oslo.

Mercredi soir, le chef de l’AP Abou Mazen qui recevait l’ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu, Linda Thomas -Greenfield a protesté contre cette décision israélienne.

L’Union européenne n’est pas la seule à exiger d’Israël de prouver ce qui est par ailleurs évident, à savoir que ces ONG comme des dizaines d’autres agissent contre Israël et ont de liens avec des organisations terroristes sous couvert d’action humanitaire et de défense des droits de l’homme. Les Etats-Unis l’ont également demandé, et la Haut commissaire des droits de l’Homme de l’ONU Michelle Bachelet a dénoncé ni plus ni moins une « agression contre les droits de l’homme, la liberté d’association, la liberté d’opinion, la liberté d’expression et la liberté d’activité publique »!!

Israël pourrait utiliser le compromis conclu avec une citoyenne espagnole accusée de collecte de fonds en faveur du FPLP pour montrer à la communauté internationale les méthodes utilisées par ces ONG à vitrine innocente.

