Un bateau de pêche gazaoui est sorti lundi du périmètre autorisé. Un Zodiac de Tsahal s’est alors approché pour signifier au chef d’équipage de faire demi-tour mais ce dernier a tenté de s’échapper non sans avoir heurté le Zodiac lui causant des dégâts. Ce qui est le plus choquant dans cette affaire est que les soldats ont eu ordre de ne pas tirer. On peur se demander ce qui se serait passé s’il s’était agi d’en embarcation piégée. Le porte-parole de Tsahal a relaté l’incident en minimisant les choses en indiquant que le bateau de pêche est retourné dans les eaux autorisées et que personne n’a été blessé.

Photo porte-parole Tsahal