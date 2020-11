Une proposition de résolution présentée par Israël à l’Onu dans le domaine de l’innovation et de l’entrepreneuriat été adoptée à une écrasante majorité de 144 Etats membres contre 26. Parmi les opposants, des pays arabes et musulmans dont l’Iran et la Syrie!

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Erdan s’est réjoui de ce succès lors de son intervention devant la commission économique de l’Onu : « L’adoption de cette décision est un grand succès pour Israël et pour tout pays qui accorde de l’importance à la construction d’un meilleur avenir pour ses citoyens. Cette décision se focalise sur les mesures à prendre afin que chaque pays puisse profiter des avantages de l’innovation et de la construction d’une économie avancée et égalitaire. Malgré les efforts de certains pays pour tenter d’empêcher le texte de passer, il a finalement été adopté à majorité écrasante (…) L’opposition de certains pays a pour origine l’antisémitisme et la haine et non pas des motifs rationnels. Ces pays devraient avoir honte. Au lieu de se soucier d’un avenir meilleur, ils choisissent de rester en arrière et de se confiner dans le racisme et la politisation ».

Le texte présenté par Israël va dans le sens des objectifs de développement que l’Onu s’est fixée et cette année et il se concentre sur les mesures à prendre par chaque pays pour encourager les initiatives ainsi que l’aide aux PME qui ont été touchées par la crise due au Corona. Il y est aussi question de la nécessité d’offrir plus d’opportunités aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées.

Photo représentation d’Israël à l’Onu