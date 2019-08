Des chercheurs de l’université Ben Gurion en Israël ont inventé une veste qui permet de contrôler son chien à distance, a rapporté en France le magazine Futura Sciences. Testée sur un labrador de six mois, la veste a donné des résultats surprenants. Afin de contrôler l’animal, la veste émet des vibrations à différents endroits. « En moins d’une heure, le chien avait déjà appris quatre comportements différents », explique Yoav Golan, doctorant à l’origine du projet.

LE PLUS.

Au pied ! Viens ici ! Arrête d’aboyer ! Quiconque a déjà essayé d’éduquer un chien sait combien il est parfois difficile de se faire obéir. Bonne nouvelle : vous pouvez désormais « contrôler » votre chien à distance grâce à cette veste haptique qui émet des vibrations à différents endroits. Mise au point par des chercheurs de l’université Ben Gourion en Israël, cette veste testée sur un labrador de six mois a donné des résultats étonnants.

« En moins d’une heure, le chien avait déjà appris quatre comportements différents », rapporte Yoav Golan, le doctorant à l’origine du projet (il convient tout de même de préciser que le chien avait déjà appris les consignes et que l’on s’est contenté ici de reproduire les instructions orales en vibrations). Une vibration continue de 1,5 seconde sur le devant signale par exemple un demi-tour, tandis qu’une vibration intermittente lui indique une marche arrière. D’après le chercheur, il serait possible d’apprendre au chien une centaine de comportements.

Loin d’être un gadget, « cette veste haptique pourrait être d’une grande utilité lorsque la communication orale n’est pas possible » souligne Yoav Golan, par exemple pour diriger un chien sur un champ de combat, lors de tremblements de terre ou d’avalanches. Elle pourrait également équiper les chiens d’assistance pour des personnes muettes. Le chercheur ne compte pas s’arrêter là et envisage une veste d’éducation automatique, équipée d’un accéléromètre : « lorsque la veste dira au chien de s’assoir et qu’elle verra qu’il obéit, elle distribuera une récompense sans intervention humaine », explique le jeune chercheur au site IEEE Spectrum. On espère aussi qu’elle lui apprendra à ne pas faire ses besoins sur le trottoir.

https://www.futura-sciences.com/tech/breves/objets-connectes-cette-veste-permet-controler-votre-chien-distance-960/

Israelvalley