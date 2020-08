L’organisation d’extrême gauche « Centre de protection de l’individu » a adressé une lettre à la présidente de la Cour suprême Esther Hayut avec une demande particulièrement révoltante. Cette organisation, en partie financée par des fonds européens, se « spécialise » dans la défense de familles de terroristes dont la maison est menacée de destruction. Dans sa lettre, le Centre de protection de l’individu demande à la présidente de la Cour suprême ni plus ni moins d’empêcher les familles des victimes juives de venir exprimer leur douleur devant les juges !! Le Centre de protection de l’individu accuse les familles endeuillées d’être « démonstratives » lors des audiences et de « menacer » les plaignants, autrement dit les familles des terroristes ou leurs représentants. « Ils nous regardent avec des yeux avec des yeux emplis de haine, pointent leurs doigt dans notre direction et se sont même approchés de nous physiquement », osent écrire les représentants des familles de terroristes, rajoutant : « Nous sommes même prêts à faire preuve d’un peu de compassion envers ces parents, malgré le fait qu’elles ne sont pas parties au procès » !!!

La lettre conclut en appelant les juges à intervenir afin que de plus permettre aux familles (des victimes du terrorisme) de « faire de longs discours lors des audiences » et de « faire respecter les limites du débat par les familles endeuillées ».

La députée Ketty Shetrit (Likoud) a réagi : « Il ne suffit pas que le Centre de protection de l’individu protège les terroristes et leurs familles mais maintenant il demande à exclure les familles de leurs victimes des audiences concernant les sanctions dissuasives afin qu’à Dieu ne plaise elles ne dérangent pas les débats ! Il s’agit d’une organisation qui défend les familles des terroristes et uniquement leurs ‘droits de l’homme’ et à l’inverse désignent les familles des victime comme des gens gênants qui ne méritent pas les droits élémentaires ».

L’organisation « Betzalmo », qui accompagne les familles endeuillées a elle-aussi réagi : « On peut vraiment parler ici de la maxime ‘Tu as assassiné et tu veux aussi hériter ?’ Après avoir pris la défense des familles des terroristes, le Centre de protection de l’individu veut maintenant s’en prendre aux familles qui ont perdu ce qu’ils avaient de plus cher à cause des terroristes qu’ils défendent. Nous demandons à la présidente de la Cour suprême de rejeter catégoriquement cette lettre immonde. Nous appelons aussi le conseiller juridique du gouvernement à fixer une fois pour toutes que les familles des victimes soient partie prenante du processus judiciaire, de droit et non par faveur ».

Enfin, le mouvement Im Tirtsou, qui accompagne l’organisation de familles endeuillées « Bo’harim Ba’Haïm » a écrit : « Il est sidérant de constater qu’il n’y a plus de limites à l’insolence de cette organisation qui reçoit un financement de fonds étrangers afin d’assurer la défense de terroristes et leurs familles ».

Photo Issam Rimawi / Flash 90