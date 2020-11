Le député Micky Zohar (Likoud), président de la coalition, a recueilli les signatures de 66 députés sur une proposition de loi visant à accorder à 450.000 chefs de petites entreprises et indépendants des droits sociaux identiques à ceux des salariés. Jusqu’à ce jour, ces catégories professionnelles ne perçoivent pas par exemple des allocations-chômage, des indemnités pour les périodes de réserves militaires et toute une série d’autres prestations dont sont bénéficiaires les salariés. Micky Zohar dit vouloir corriger cette différence qui s’est exprimée de manière encore plus criante durant la crise du Corona. Si cette loi est adoptée, les indépendants pourront notamment produire un bulletin de salaire à leur propre nom.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90