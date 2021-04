Voyant que tous les acteurs politiques campent solidement sur leurs positions, le président de Shass Arié Dery propose une initiative originale pour tenter de sortir le pays de l’impasse politique dans lequel il se trouve. Il va déposer un texte de loi prévoyant une élections directe pour le poste de Premier ministre sans passer par de nouvelles élections pour la Knesset.

Le ministre de l’Intérieur en a parlé à Naftali Benett lors de leur dernier entretien et ce dernier s’est dit d’accord avec l’idée. Mais surtout, Arié Dery aurait convaincu le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui espère maintenant que cette proposition serait acceptée par la Knesset au cas où l’impasse se poursuit.

Les modalités d’une telle loi ne sont toutefois pas encore précises, notamment le fait de savoir s’il faudrait une majorité absolue (plus de 50% des voix) ou relative pour qu’un candidat atteigne le poste de Premier ministre. Pas définie non plus, l’attitude des différents partis politiques une fois le vainqueur désigné, dans la formation d’une coalition gouvernementale. Que faire par exemple si un candidat est désigné mais qu’il n’arrive pas à former une coalition ?

En tout cas, il s’agit d’une tentative de débloquer une situation qui à l’heure actuelle mène le pays vers de nouvelles élections !

Photo Yonatan Sindel / Flash 90