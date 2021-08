Le toupet de l’ancien conseiller de Yasser Arafat ne connait plus de limites. Après avoir agressé verbalement et physiquement un soldat de Tsahal qui lui barrait la route à Hevron, il vient de porter plainte contre lui à la police par l’intermédiaire de l’officier de la Knesset. Ahmad Tibi accuse le soldat de Golani « d’agression et violence » à son égard!!! Le courageux soldat a été entendu disant : « Je savais que c’est un député mais il n’avait rien à faire là ». Effectivement, Tibi était venu accompagné d’autres terroristes pour défiler dans le quartier juif de Hevron et s’y livrer à une provocation dont il est coutumier, tant que la démocratie suicidaire israélienne le laissera faire.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90