Le groupe financier américain Bloomberg a publié son classement régulier sur la manière dont les gouvernements gèrent la crise du Corona et sur la résilience des pays face à la pandémie. Les douze critères utilisés pour établir ce classement sont divers et se regroupent en trois catégories : qualité de vie, situation du virus, et processus de réouverture du pays.

Sur les 53 pays testés, Israël occupe la 21e place, soit encore deux places en-dessous du dernier classement. Israël arrive juste devant…le Bengladesh et l’Irak. Les pays qui occupent les dix premières places sont : Suède, Royaume-Uni, Danemark, Etats-Unis, France, Iran, Corée du Sud, Portugal, Australie et Singapour. Les trois pays « lanternes rouges » sont l’Indonésie, l’Afrique du Sud et le Vietnam.

