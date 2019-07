Après 71 années d’existence à peine, Israël se place parmi les pays les plus innovateurs du monde. Pour l’année 2019, l’organisme Global Innovation Index a hissé Israël de la 10e place en 2018 à la 5e place mondiale pour 2019. Israël avait été classé 21e en 2016 et 17e en 2017.

L’Etat juif est précédé par la Corée du Sud, 1er pays au monde, suivi par l’Allemagne, la Finlande et la Suisse. Israël précède Singapour, la Suède, les Etats-Unis, le Japon et la France.

Ce classement est principalement élaboré par l’université britannique Cornell, l’INSEAD (l’Institut européen d’administration des affaires) et le World Intellectual Property Organization, (WIPO), agence de l’ONU pour la promotion de la créativité et la protection de la propriété intellectuelle. Il sera présenté prochainement à New Delhi à l’occasion du congrès international du WIPO.

Les critères de classement sont complexes et très nombreux, faisant intervenir 89 indicateurs différents et englobent notamment l’environnement général propice à la créativité, le niveau de l’éducation, l’investissement dans les infrastructures et la recherche, la situation politique et économique etc.

Un thème particulier est choisi chaque année, et pour le classement 2019, il s’agit de l’innovation dans le domaine de la santé. Cela concerne les services de santé ainsi que les innovations technologiques comme non-technologiques.

Dans ce domaine, Israël a par exemple annoncé l’an passé le passage à un programme national interministériel et interdisciplinaire appelé « Santé digitale comme moteur de croissance » destiné à optimiser les innovations technologiques israéliennes dans le domaine médical au profit de l’économie et du bien-être de la population.

Photo Wikipedia