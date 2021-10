Inculpation de l’assassin d’Esther Horgen hy »d

Le tribunal militaire de Samarie a mis en examen le terroriste arabe Mohamed Kabha pour l’assassinat d’Esther Horgen hy »d, le 20 décembre 2020. Il avait croisé la mère de famille dans la forêt de Ri’han alors qu’elle faisait du jogging et l’avait sauvagement assassinée à coups de pierre.

Kabha a avoué les faits devant les juges, précisant qu’il avait commis son acte pour des raisons nationalistes. La Cour l’a inculpé pour homicide avec préméditation et motifs terroristes. Après cette annonce, la famille de la malheureuse victime a exprimé sa satisfaction et espéré une rapide fin du processus judiciaire avec la sentence maximale pour le terroriste, à savoir une peine de réclusion à perpétuité.

« Nous sommes satisfaits de la condamnation du terroriste après ses aveux aujourd’hui devant le tribunal. Cette étape nous amène vers la fin du processus judiciaire qui dure depuis trop longtemps. Le terroriste doit purger une peine sévère et finir sa vie derrière les barreaux, » a réagi la famille d’Esther. La famille Horgen a toutefois regretté que les responsables de ce crime restent toujours impunis, c’est à dire l’Autorité Palestinienne et son chef Mahmoud Abbas qui distillent et enseignent quotidiennement la haine et la violence, et versent des salaires aux terroristes détenus en Israël ou aux familles de terroristes morts.

L’avocat Morris Hirsch, qui représente la famille Horgen dans ce procès a lancé un appel au Premier ministre et au ministre de la Défense afin qu’ils agissent avec la plus grande fermeté contre les dirigeants de l’AP et leur politique de versements de salaires l’AP aux terroristes. « L’infrastructure juridique existe déjà, il suffit juste de vouloir agir » a-t-il dit.

Photo Famille