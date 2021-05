Il faut être bien vissé sur sa chaise pour ne pas tomber : la fille du chef du Hamas Ismaïl Hanyeh a été hospitalisée en Israël pour y être soignée, y compris durant l’Opération « Gardiens des Murailles » alors que pleuvaient les roquettes et missiles sur Israël !

La fille du chef terroriste souffrait de complications après un processus médical et avait dû subir une greffe de moelle osseuse. Et qui mieux que les médecins de « l’entité sioniste criminelle » pouvaient lui fournir les meilleurs soins possible.

Interpellé sur ce fait, l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv n’a pas démenti la présence de la fille du chef du Hamas et s’est contenté de dire « qu’il s’agit d’une patiente parmi les milliers d’habitants de Gaza ou d’Arabes de Judée-Samarie qui sont soignés tout au long de l’année à l’hôpital Ichilov ».

Une nouvelle que les médias internationaux s’empresseront de relayer…

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90