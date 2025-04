Un incroyable récit de survie vient d’émerger des décombres de Gaza : Billy, un Cavalier King Charles Spaniel de trois ans et demi, kidnappé lors de l’attaque du 7 octobre 2023 à Nir Oz, a été retrouvé vivant et va être rendu à sa famille après plus d’un an et demi de disparition.

Ce petit miracle s’est produit lorsque des soldats du 13e bataillon Golani, déployés dans le secteur de Rafah, ont aperçu le chien errant près d’une base militaire. « Nous venions de capturer l’axe Morag pour encercler Rafah. J’ai vu la charmante Billy marcher vers moi. Elle a couru dans ma direction et m’a sauté dessus, » a raconté Aviad Shapira, le réserviste qui a découvert l’animal. Il semble que le chien ait immédiatement réagi en entendant de l’hébreu.

Touché par cette rencontre inattendue, le soldat a décidé de prendre soin de la chienne. « Je me suis vraiment battu pour qu’elle puisse rester avec moi. Je l’ai gardée avec moi à Gaza pendant quatre jours et je m’en suis occupé. Je l’ai ensuite emmenée chez moi et elle a passé la soirée du Seder avec ma famille, » a-t-il expliqué.

L’histoire a pris une tournure encore plus inattendue lorsque, après avoir fait vérifier la puce électronique de l’animal dans une clinique vétérinaire, Aviad a découvert que Billy appartenait à la famille Danzig de Nir Oz, dont un membre, Alex Danzig, a été enlevé et assassiné à Gaza. L’armée avait annoncé sa mort le 22 juillet 2024, et son corps avait été rapatrié en Israël le 20 août suivant. Le chien appartient à l’ex-femme d’Alex, Rachel Danzig.

Les retrouvailles de Billy avec sa propriétaire sont prévues ce mercredi.