La prédiction de Moshé Feiglin selon laquelle son parti Zehout sera l’un des “surprises” de ces élections” est-elle en passe de se réaliser? En tout cas, le fondateur de ce parti a déjà réussi un pari étonnant: diffuser le programme détaillé de son parti dans un livre qui est devenu en quelques jours un best-seller dans les librairies israéliennes. Tout comme les primaires ouvertes de Zehout réalisées il y a quelques semaines, il s’agit d’un nouveau fait inédit dans les annales de la démocratie israélienne.

Il est extrêmement rare qu’un parti politique mette son programme sous forme de livre publié ensuite dans les libraires à destination du grand public. Mais le téméraire Moshé Feiglin a fait ce pari risqué qui s’avère être une totale réussite.

Dans la grande chaîne de librairies “Tsomet Sefarim”, le livre-programme intitulé “Être un Juif libre: Etat d’Israël, mode d’emploi” a déjà dépassé les ventes du n°1, “21 leçons pour le XXIe siècle” écrit par le philosophe mondialement connu Youval-Noah Harari. Sur plusieurs centaines de pages, le parti Zehout présente en détail ses positions et intentions dans tous les domaines de la vie de l’Etat. Un document qui apparemment intéresse de très nombreux citoyens en quête de…zehout!

Y a-t-il une relation de cause à effet? Dans un sondage réalisé par Israël Hayom et I24News et paru jeudi, Moshé Feiglin et son parti sont crédités de cinq sièges.

Photo Orel Cohen / Flash 90