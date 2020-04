Incitation: Israël avertit l’Autorité Palestinienne

Un scénario ubuesque est une nouvelle fois en train de se dérouler dans les relations entre Israël et l’Autorité Palestinienne: d’un côté l’Etat d’Israël aide l’AP à combattre le Corona et de l’autre, les dirigeants de l’AP incitent en permanence contre Israël, accusant les soldats de Tsahal de répandre délibérément le virus parmi la population arabe de Judée-Samarie.

Comme un parent qui avertit son enfant mais sans mettre ses menaces à exécution, Israël a une fois de plus menacé l’Autorité Palestinienne de « sanctions » si cette organisation terroriste poursuit son incitation contre les soldats de Tsahal et contre Israël en général. Derrière cette campagne se trouvent les plus hauts dirigeants de l’AP, y compris le chef de cabinet Muhamad A-Shtiyeh. Dans un message adressé à la centrale terroriste , Israël menace « de porter atteinte à ses intérêts si l’AP poursuit ses accusations calomnieuses ».

Il faut rappeler que cette campagne d’incitation est particulièrement venimeuse et perfide car elle fait appel – délibérément – au thème du « Juif empoisonneur » emprunté à l’antisémitisme classique.

Israël n’a pas précisé quelles seraient les mesures prises, mais l’expérience montre hélas que dans ce domaine, « les chiens aboient, la caravane passe », et que l’incitation antisémite dans les territoires contrôlés par l’Autorité Palestinienne se poursuit depuis des décennies, en dépit des avertissements israéliens répétés.

