La « journée de la naqba » commémorée par les Arabes israéliens et leurs « idiots utiles » d’extrême gauche a une nouvelle fois été l’occasion d’incitation au sein des universités israéliennes. A l’Université hébraïque, la cellule étudiante du Parti ‘Hadash a diffusé une vidéo sur sa page Facebook incitant contre les soldats de Tsahal, « armée d’occupation », qui étudient au sein de l’université, mais aussi contre l’université dans laquelle ils étudient (!) et contre l’Etat d’Israël en général. La vidéo encense également 1ère et la 2e Intifadas, qualifiées « d’actes de résistance ». A la fin, elle présente des photos prises clandestinement montrant des étudiants en uniforme de Tsahal sur le campus, dans des salles de cours ou dans des couloirs, les présentant comme des ennemis.

La cellule du mouvement Im Tirtsou a adressé lundi une lettre à la direction de l’université lui demandant de dénoncer ces nouvelles incitations: « Il s’agit d’une grave incitation contre des étudiants de notre établissement qui risque de dégénérer. Il est inconcevable qu’une cellule estudiantine officielle de l’Université hébraïque, qui bénéficie de tous les services offerts par cet établissement puisse ainsi effrontément l’accuser de « complicité de crimes » et de « collaboration avec l’ennemi » en parlant de Tsahal et de l’Etat d’Israël!!

Youval Shoval, l’un des membres de la cellule d’Im Tirtsou s’est dit particulièrement choqué par cette vidéo qui risque d’entraîner des actes de violence physique contre des soldats de Tsahal qui étudient à l’université: « Nous appelons les dirigeants de l’Université hébraïque à imposer de lourdes sanctions à l’encontre de ceux qui incitent ainsi contre les soldats de Tsahal et de fermer définitivement la cellule de ‘Hadash. Il ne faut en aucun cas permettre à l’incitation de lever la tête au sein de l’université ».

Mais monde universitaire et système judiciaire même combat: la direction de l’Université hébraïque a rejeté la demande d’Im Tirtsou et a répondu que cette vidéo entre dans le cadre de la liberté d’expression qui est l’un des piliers de la vie académique…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90