Naftali Benett a publié un post appelant Yaïr Lapid et Avigdor Lieberman à cesser leur incitation contre les orthodoxes dans leurs messages de campagne électorale. Le président de Yamina a dénoncé le caractère presque antisémite d’un dernier clip de campagne du parti Israël Beiteinou.

Dans son post, Naftali Benett écrit notamment : « Lapid et Lieberman ! Est-ce qu’il y a des problèmes ? Oui, absolument. Mais ce n’est pas ainsi que l’on résout les problèmes dans le secteur orthodoxe. Les attaques de Lieberman et Lapid depuis des années n’ont pas réussi à amener un seul orthodoxe au bureau d’enrôlement de Tsahal. Au contraire, elles ont ralenti leur intégration dans l’économie. Les orthodoxes sont nos frères. Dès mon entrée au ministère de l’Education j’avais supprimé la discrimination qui privait les enfants orthodoxes des camps d’été du ministère (…) D’un autre côté, est-ce que certains milieux orthodoxes se comportent comme un Etat dans l’Etat ? Ou, absolument. Nous l’avons tous vécu de manière visible cette année et il ne faut pas que cela se poursuive ».

Naftali Benett a ensuite indiqué ce qu’il compte faire par rapport à la société orthodoxe s’il devenait Premier ministre : mettre en oeuvre un programme appelé « De l’incitation à l’intégration » en abaissant à 21 ans l’âge de l’exemption du service national afin de permettre aux orthodoxes d’acquérir une profession et entrer dans la vie active à une âge raisonnable. Et ceux qui voudront continuer à étudier la Torah le pourront.

Le député a conclu : « Qui s’oppose à ce programme ? Les extrémistes des deux côtés : Lapid et Lieberman par pur populisme et des orthodoxes extrémistes qui veulent empêcher leurs jeunes d’aller apprendre un métier et entrer dans la vie active ».

Photo Flash 90